В Свердловской области расселили полмиллиона «квадратов» аварийного жилья

— Сейчас мы перешли к реализации следующего этапа и планируем переселить порядка пяти тысяч уральцев. По возможности, будем наращивать темп. В том числе, за счет механизма КРТ. В прошлом году он позволил улучшить жилищные условия для 1500 человек, — сообщил Денис Паслер.