Что известно о ситуации с топливом в Московской области

В то же время крупнейшие заправочные сети Московского региона продолжают работу в штатном режиме и отпускают топливо «до полного бака», передает издание «Энергетическая политика» по результатам собственного опроса. В компаниях «Газпром нефть» и «ЛУКОЙЛ» заявили об отсутствии ограничений в Москве и Подмосковье, однако операторы «Газпром нефти» предупредили о возможных лимитах в Краснодарском крае. На АЗС «Роснефти» и «Нефтьмагистрали» бензин и дизель продают без ограничений в баки автомобилей, но установлены лимиты на отпуск топлива в канистры: у «Нефтьмагистрали» он составляет не более 20 литров, а на заправках «Роснефти» о существовании ограничений на тару просто предупреждают операторы.