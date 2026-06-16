Что известно о ситуации с топливом в Московской области

Компания «Татнефть» ввела временные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива на всей своей сети АЗС в России, сообщает информационное агентство «Интерфакс». По данным горячей линии компании, на заправках также временно принимается только наличная оплата. В частности, в Челябинске для легковых автомобилей установлен лимит в 30 литров бензина и 60 литров дизеля на одну машину, а для грузовиков лимит по дизельному топливу составляет 300 литров.
В то же время крупнейшие заправочные сети Московского региона продолжают работу в штатном режиме и отпускают топливо «до полного бака», передает издание «Энергетическая политика» по результатам собственного опроса. В компаниях «Газпром нефть» и «ЛУКОЙЛ» заявили об отсутствии ограничений в Москве и Подмосковье, однако операторы «Газпром нефти» предупредили о возможных лимитах в Краснодарском крае. На АЗС «Роснефти» и «Нефтьмагистрали» бензин и дизель продают без ограничений в баки автомобилей, но установлены лимиты на отпуск топлива в канистры: у «Нефтьмагистрали» он составляет не более 20 литров, а на заправках «Роснефти» о существовании ограничений на тару просто предупреждают операторы.
Российский топливный союз официально опроверг слухи о дефиците бензина в столице, распространившиеся в социальных сетях, сообщала 13 июня газета «Московский комсомолец». В союзе заверили, что московские АЗС полностью обеспечены топливом, а продажи идут штатно. Ранее в телеграм-каналах и ряде СМИ появилась информация о том, что на АЗС «ЛУКОЙЛ» ввели ограничение в 100 литров на одну транзакцию.
Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке правительство России готовит масштабный пакет мер, сообщало 1 июня РБК со ссылкой на источники, знакомые с поручениями вице-премьера Александра Новака. Власти ведут переговоры с Белоруссией об увеличении поставок бензина и планируют скорректировать налоговое законодательство. В частности, обсуждается продление нулевой пошлины на импорт бензина до середины 2027 года, обнуление акциза на бензин АИ-95, полученный путем смешивания на нефтебазах, а также увеличение выплат по импортному демпферу (в том числе за белорусское топливо) «задним числом» — с 1 июня 2026 года.
Профильным ведомствам поручено подготовить проекты постановлений о полном запрете экспорта бензина сроком на два месяца, который может коснуться даже стран, ранее исключенных из-под эмбарго по межправительственным соглашениям. Кроме того, обсуждается введение полного запрета на экспорт дизельного топлива (за исключением поставок по межправсоглашениям), однако конкретные сроки этой меры пока не определены.