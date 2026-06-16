Reuters: США использовали иранскую «контрабандную схему» для вывоза нефти из Персидского залива

Агентство утверждает, что подобную схему «от судна к судну» уже много лет применяет Иран, чтобы замаскировать источник нефти. Но, в отличие от США, иранцы обычно используют по одному судну за раз, чтобы избежать обнаружения, а также потому, что довоенный экспорт был относительно небольшим. Операции под руководством США были «массовыми», чтобы обеспечить нефтедобывающим странам Персидского залива лучшую защиту от ответных атак Ирана и поставить сырую нефть, конденсат и нефтепродукты международным покупателям.