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Reuters: США использовали иранскую «контрабандную схему» для вывоза нефти из Персидского залива

Военные США контролировали десятки секретных операций по перевозке нефти с судна на судно, чтобы обеспечить бесперебойный экспорт энергоносителей из стран Персидского залива, утверждает агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, США воспользовались «челночным методом», который давно применяет Иран для обхода санкций.

По данным агентства, тайная операция началась в начале мая, в перевозке участвовали как минимум 92 судна, воздушные и водные беспилотники США, а также вертолеты для направления конвоев к ожидающим танкерам.

Источники утверждают, что в операции по вывозу нефти участвовал вертолет Apache, сбитый Ираном 9 июня.

По словам осведомленных источников, в Оманском заливе недалеко от выхода из Ормузского пролива есть два места для перевалки нефти: одно — у побережья Фуджейры в ОАЭ, другое — у порта Сохар (Сухар) в Омане. Согласно изданию, танкеры должны были прибывать к «месту встречи», а затем расходиться в разные стороны таким образом, чтобы расстояние между ними составляло примерно 3000−4000 метров.

В это время их транспондеры были выключены, а фары приглушены, чтобы скрыть информацию о бенефициарных владельцах, документацию на груз и готовность разрешить тестирование груза.

По словам источников, одними из наиболее активных участников тайных поставок, осуществляемых под руководством США, были государственная нефтяная компания ОАЭ ADNOC и кувейтская Kuwait Oil Tanker Company.

Когда суда проходили через пролив, сразу за зоной, которую контролирует Иран, они сближались с судами-получателями, чтобы начать перевалку нефти. На это уходило от 24 до 40 часов. Затем пустые танкеры отправлялись обратно через пролив, а вновь загруженные танкеры шли дальше, сообщает агентство.

В качестве доказательства вывоза нефти Reuters приводит спутниковые снимки от 11 июня, на которых видно, как 17 пар судов осуществляют одновременную перекачку нефти на двух указанных участках в проливе.

Агентство утверждает, что подобную схему «от судна к судну» уже много лет применяет Иран, чтобы замаскировать источник нефти. Но, в отличие от США, иранцы обычно используют по одному судну за раз, чтобы избежать обнаружения, а также потому, что довоенный экспорт был относительно небольшим. Операции под руководством США были «массовыми», чтобы обеспечить нефтедобывающим странам Персидского залива лучшую защиту от ответных атак Ирана и поставить сырую нефть, конденсат и нефтепродукты международным покупателям.

Reuters проанализировало больше десятка спутниковых снимков, сделанных в период со 2 мая по 11 июня, на которых показаны перевозки нефти с судна на судно с участием государственных танкерных флотов стран Персидского залива и международных судов, принимающих нефть.

Агентство подсчитало, что с начала мая по контрабандной морской сети могло пройти не менее 90 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов. Для сравнения, до войны средний показатель перевозки нефти через Ормузский пролив составлял 20 млн баррелей в день.

По версии Reuters, перекачка нефти с судна на судно стала частью усилий администрации Дональда Трампа по восстановлению потоков нефти из Персидского залива. Но по иронии судьбы США для этого пришлось перенимать опыт Китая, России, Северной Кореи и Ирана, чьи «теневые флоты» впервые применили такой метод именно для того, чтобы избежать санкций США и ООН, подчеркивает Reuters.

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