Reuters: США использовали иранскую «контрабандную схему» для вывоза нефти из Персидского залива

Источники утверждают, что в операции по вывозу нефти участвовал вертолет Apache, сбитый Ираном 9 июня.
По словам осведомленных источников, в Оманском заливе недалеко от выхода из Ормузского пролива есть два места для перевалки нефти: одно — у побережья Фуджейры в ОАЭ, другое — у порта Сохар (Сухар) в Омане. Согласно изданию, танкеры должны были прибывать к «месту встречи», а затем расходиться в разные стороны таким образом, чтобы расстояние между ними составляло примерно 3000−4000 метров.
По словам источников, одними из наиболее активных участников тайных поставок, осуществляемых под руководством США, были государственная нефтяная компания ОАЭ ADNOC и кувейтская Kuwait Oil Tanker Company.
Когда суда проходили через пролив, сразу за зоной, которую контролирует Иран, они сближались с судами-получателями, чтобы начать перевалку нефти. На это уходило от 24 до 40 часов. Затем пустые танкеры отправлялись обратно через пролив, а вновь загруженные танкеры шли дальше, сообщает агентство.
Агентство утверждает, что подобную схему «от судна к судну» уже много лет применяет Иран, чтобы замаскировать источник нефти. Но, в отличие от США, иранцы обычно используют по одному судну за раз, чтобы избежать обнаружения, а также потому, что довоенный экспорт был относительно небольшим. Операции под руководством США были «массовыми», чтобы обеспечить нефтедобывающим странам Персидского залива лучшую защиту от ответных атак Ирана и поставить сырую нефть, конденсат и нефтепродукты международным покупателям.
Reuters проанализировало больше десятка спутниковых снимков, сделанных в период со 2 мая по 11 июня, на которых показаны перевозки нефти с судна на судно с участием государственных танкерных флотов стран Персидского залива и международных судов, принимающих нефть.
По версии Reuters, перекачка нефти с судна на судно стала частью усилий администрации Дональда Трампа по восстановлению потоков нефти из Персидского залива. Но по иронии судьбы США для этого пришлось перенимать опыт Китая, России, Северной Кореи и Ирана, чьи «теневые флоты» впервые применили такой метод именно для того, чтобы избежать санкций США и ООН, подчеркивает Reuters.