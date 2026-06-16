Глава Freedom Holding Турлов рассказал о развитии международного бизнеса

Согласно последней опубликованной отчетности, за 2026 финансовый год выручка Freedom Holding достигла $2,19 млрд. Для сравнения: с момента листинга на NASDAQ в 2019 году этот показатель увеличился более чем в 26 раз. Чистая прибыль компании выросла с $76,2 млн до $153,3 млн, а совокупные активы поднялись до $13,16 млрд против $9,92 млрд годом ранее.