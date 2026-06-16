NEFT Research: железнодорожные тарифы в России выросли на 82,8% за 4 года

«Надо не забывать, что помимо того, что коллеги сложили, есть еще ситуация с фрахтом. После того как груз пересекает границу, это уже товар. Чтобы этот товар получить, нужно заплатить еще и фрахтовую составляющую. Это тоже один из факторов, которые сейчас давят на экономику», — объяснил он, обратив также внимание на вопрос источников финансирования инфраструктуры.