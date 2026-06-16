Двоих нижегородских школьников удалили с ОГЭ 16 июня

16 июня школьники сдавали ОГЭ по предметам по выбору — эта дата стала единой для целого ряда дисциплин. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
В один день ребятам предстояло сдать экзамены сразу по 11 предметам: от иностранных языков (английского, немецкого и французского) до точных и естественных наук (физики, химии, биологии), а также по обществознанию, истории, литературе, географии и информатике.
С учётом выпускников, которым по состоянию здоровья разрешили сдавать вместо ОГЭ государственный выпускной экзамен, в экзаменационной кампании задействовали 29 721 человека; для проведения испытаний организовали 206 пунктов.
Экзамены прошли без серьёзных сбоев — в штатном режиме. Лишь двое участников были удалены с экзаменов за использование шпаргалок: один — на испытании по географии, другой — по обществознанию.
Ранее два выпускника из Арзамаса сдали ЕГЭ на 100 баллов.