Искусственный интеллект начал следить за нарушениями парковки в Нижнем

С начала 2026 года выявлено свыше тысячи случаев, когда при использовании платных парковок намеренно скрывали государственные регистрационные знаки. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.
В Нижнем Новгороде ежедневно проводят рейды по выявлению подобных нарушений, а для контроля оплаты парковки уже действует специальный модуль — он автоматически раскрывает скрытые государственные регистрационные знаки.
На улицах работают пешие инспекторы: если номер закрыт карточкой или другим предметом, они устраняют препятствие, фиксируют нарушение и направляют данные на дальнейшую обработку.
Специалисты АТИ сообщают о штрафах за подобные нарушения — гражданам грозит до 5 тысяч рублей, юридическим лицам — до 20 тысяч рублей.
Ранее крупная пробка образовалась в районе Московского вокзала из-за ДТП.