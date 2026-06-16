Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Искусственный интеллект начал следить за нарушениями парковки в Нижнем

С начала 2026 года зафиксировано более тысячи нарушений по скрытию государственных регистрационных знаков при пользовании платными паковками.

С начала 2026 года выявлено свыше тысячи случаев, когда при использовании платных парковок намеренно скрывали государственные регистрационные знаки. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде ежедневно проводят рейды по выявлению подобных нарушений, а для контроля оплаты парковки уже действует специальный модуль — он автоматически раскрывает скрытые государственные регистрационные знаки.

На улицах работают пешие инспекторы: если номер закрыт карточкой или другим предметом, они устраняют препятствие, фиксируют нарушение и направляют данные на дальнейшую обработку.

Специалисты АТИ сообщают о штрафах за подобные нарушения — гражданам грозит до 5 тысяч рублей, юридическим лицам — до 20 тысяч рублей.

Ранее крупная пробка образовалась в районе Московского вокзала из-за ДТП.