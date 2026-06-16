Кубанским курьерам начали предлагать более 180 тысяч рублей

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года зарплатные предложения выросли на 26,7 тыс. руб., или на 17%. За пять лет рост оказался четырехкратным. В январе—мае 2021 года медианная зарплата курьеров на Кубани составляла 46,2 тыс. руб. Таким образом, за этот период показатель увеличился на 135,2 тыс. руб.