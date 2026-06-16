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На уборочную компанию в Крыму потребуется 11 тысяч тонн дизтоплива

Первыми к уборке урожая приступили аграрии Красногвардейского района.

Источник: Комсомольская правда

Минимум 11 тысяч дизтоплива потребуется крымским аграриям на проведение уборочной компании. Об этом в эфире радио «КП-Крым» рассказал заместитель министра сельского хозяйства республики Николай Тютюник.

— По нашим оценкам минимальный объем топлива превысит 11 тысяч тонн дизельного топлива. Это основной ресурс аграриев- темные нефтепродукты, — сказал замминистра.

Первыми уборочную кампанию в Крыму начали хозяйства Красногвардейского и Красноперекопского районов. Сейчас с полей убирают озимый ячмень.

По словам Николая Тютюнника, несмотря на погоду, уборка урожая в целом стартовала по графику.

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