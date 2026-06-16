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С 1 июля водителей на дорогах начнут массово штрафовать

Автовладельцев ждут штрафы за тонировку и телефон.

С 1 июля 2026 года в России вступают в силу новые правила для водителей. Жителей Волгограда и других регионов страны коснутся изменения в контроле за тонировкой, использованием телефона за рулем и выездом на встречную полосу.

Контроль за светопропусканием стекол переходит к автоматическим комплексам: камеры будут дистанционно фиксировать нарушения и выписывать штраф 500 рублей без участия инспектора. За использование телефона в руках во время езды штраф составит 1500 рублей — допускается только громкая связь или держатель на панели.

Штраф за выезд на встречную полосу вырастет до 7500 рублей, при повторном нарушении в течение года грозит лишение прав на год. Единый штраф за неоплату парковки по всей стране составит 3500 рублей.

Также с 1 июля появится возможность легально зарезервировать индивидуальный номерной знак через портал «Госуслуги», — пишет Deita.ru.

Ранее сообщалось о нарушениях ПДД, за которые лишают прав на месте.