С 1 июля водителей на дорогах начнут массово штрафовать

С 1 июля 2026 года в России вступают в силу новые правила для водителей. Жителей Волгограда и других регионов страны коснутся изменения в контроле за тонировкой, использованием телефона за рулем и выездом на встречную полосу.
Контроль за светопропусканием стекол переходит к автоматическим комплексам: камеры будут дистанционно фиксировать нарушения и выписывать штраф 500 рублей без участия инспектора. За использование телефона в руках во время езды штраф составит 1500 рублей — допускается только громкая связь или держатель на панели.
Штраф за выезд на встречную полосу вырастет до 7500 рублей, при повторном нарушении в течение года грозит лишение прав на год. Единый штраф за неоплату парковки по всей стране составит 3500 рублей.
Также с 1 июля появится возможность легально зарезервировать индивидуальный номерной знак через портал «Госуслуги», — пишет Deita.ru.
Ранее сообщалось о нарушениях ПДД, за которые лишают прав на месте.