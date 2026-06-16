Водителям рассказали, кто компенсирует ущерб за автомобиль после сильных ливней

Специалист отметил, что ключевым фактором в таких ситуациях всегда становится причина подтопления. Если речь идет о перегруженной ливневой канализации или ненадлежащей работе коммунальных служб, ответственность может лечь на организации, которые не обеспечили нормальный отвод воды.