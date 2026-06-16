Япония увеличила закупки важного сырья на 60% всего за неделю

В условиях сокращения поставок энергокомпании страны активно расходовали стратегические запасы, чтобы покрыть текущие нужды. К 7 июня хранилища опустели до отметки 1,8 млн тонн — это на 19% меньше, чем было на ту же дату годом ранее.