Япония увеличила закупки важного сырья на 60% всего за неделю

Объёмы закупок сжиженного природного газа Японией за последнюю отчётную неделю вышли на пиковые значения за последние 3 месяца. Согласно данным Bloomberg, в период с 8 по 14 июня страна импортировала 1,3 млн тонн голубого топлива, что на 60% превышает показатель предыдущей недели (0,8 млн тонн).
До мая текущего года Япония, напротив, планомерно сокращала импорт СПГ. Эта тенденция усилилась после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Аналитики объясняли снижение двумя основными факторами: резким скачком мировых цен, спровоцированным блокировкой Ормузского пролива, а также сезонным уменьшением спроса в весенний период.
В условиях сокращения поставок энергокомпании страны активно расходовали стратегические запасы, чтобы покрыть текущие нужды. К 7 июня хранилища опустели до отметки 1,8 млн тонн — это на 19% меньше, чем было на ту же дату годом ранее.
Нынешний всплеск закупок, вероятно, отражает стремление операторов электростанций пополнить резервы в преддверии летнего сезона. Ожидается, что жаркая погода приведёт к росту потребления электричества на кондиционирование, и энергосистеме потребуется надёжная подушка безопасности.
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