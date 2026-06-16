Бывшее старообрядческое училище в Городце выставили на торги за 3,5 млн рублей

В Городце начался прием заявок на покупку здания бывшего старообрядческого училища. Исторический объект, расположенный по адресу улица Парижской Коммуны, 2, выставлен на электронный аукцион вместе с земельным участком площадью почти 1,4 тысячи квадратных метров. Начальная стоимость лота составляет 3,53 млн рублей. Информация об этом размещена на официальном портале торгов РФ.