Центробанки вывозят золотые запасы в свои страны из-за растущих геополитических рисков

Всемирный золотой совет не раскрывает конкретных причин растущего желания ЦБ вывозить запасы золота в свои страны. Однако говоря о причинах, влияющих на планы центробанков сохранять или увеличивать запасы золота в нынешней ситуации, отмечается, что 85% опрошенных указали в числе таких причин «защиту от геополитических рисков». Кроме того, в интервью Financial Times руководитель управления WGC по международному сотрудничеству Шаокай Фань заявил, что «геополитические опасения» и «боязнь постоянного доступа к золоту» являются движущей силой тенденции к репатриации слитков и диверсификации мест хранения. «Эти опасения, конечно, назревали давно. Но я думаю, что центральные банки сейчас относятся к этому серьезнее, больше задумываясь о том, где им следует хранить свое золото», — полагает представитель WGC.