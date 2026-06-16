Летняя мойка машины: 3 скрытые угрозы для кузова и тормозов

С наступлением тёплого сезона автовладельцам стоит пересмотреть привычный график ухода за машиной. Специалисты советуют проводить водные процедуры не в утренние или полуденные часы, а ближе к вечеру. К этому моменту солнце уже не так агрессивно нагревает металлические поверхности, что снижает риск повреждений от резких перепадов температур.
Как рассказал в беседе с RT эксперт Евгений Ладушкин, если направить струю ледяной воды на кузов, который долго стоял под палящими лучами и дополнительно прогрелся от работающего мотора, возникает термический шок. Лаковое покрытие не выдерживает такого контраста и может покрыться сетью микротрещин. Особенно опасна эта ситуация в местах со сколами — там велика вероятность отслоения краски.
Лобовое стекло менее чувствительно к подобным перепадам, но лишь при условии идеально целой поверхности. Если же на нём уже есть сколы или небольшие трещины, резкая смена температуры способна спровоцировать их стремительное разрастание, что в итоге потребует дорогостоящей замены.
Отдельного внимания заслуживает тормозная система. В летний зной тормозные диски и колодки раскаляются до экстремальных значений. Внезапное охлаждение водой может привести к деформации металла. Первыми признаками неисправности станут рывки при нажатии на педаль и заметная вибрация, передающаяся на рулевое колесо.
Таким образом, чтобы избежать дорогостоящего ремонта, стоит перенести мойку на вторую половину дня, использовать тёплую воду и избегать прямого попадания струи на сильно нагретые элементы. Аккуратность в этом вопросе продлит срок службы лакокрасочного покрытия и тормозных механизмов.
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