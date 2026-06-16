Летняя мойка машины: 3 скрытые угрозы для кузова и тормозов

Как рассказал в беседе с RT эксперт Евгений Ладушкин, если направить струю ледяной воды на кузов, который долго стоял под палящими лучами и дополнительно прогрелся от работающего мотора, возникает термический шок. Лаковое покрытие не выдерживает такого контраста и может покрыться сетью микротрещин. Особенно опасна эта ситуация в местах со сколами — там велика вероятность отслоения краски.