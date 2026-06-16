Топливный кризис в Австралии: первыми подорожали авиабилеты

Напомним, что дефицит автомобильного топлива в стране возник ещё в начале марта. Тогда мировой нефтяной рынок всколыхнул ближневосточный конфликт, что спровоцировало панический спрос и локальные перебои на АЗС, вплоть до временных остановок их работы. Властям пришлось экстренно задействовать 20% стратегических запасов, перенаправить часть экспортного бензина на внутренний рынок и резко нарастить закупки нефтепродуктов у стран Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы стабилизировать ситуацию.