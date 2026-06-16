Топливный кризис в Австралии: первыми подорожали авиабилеты

Крупнейшие авиаперевозчики Австралии вынуждены поднимать цены на билеты и оптимизировать маршрутную сеть на фоне резкого удорожания авиационного керосина. Об этом сообщает Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей (ACCC).
В начале июня стоимость топлива для самолётов превысила февральские показатели более чем на 40%, а спред между ценами на сырую нефть и готовый керосин увеличился на 64%, что существенно ударило по бюджетам авиакомпаний.
Перевозчик Virgin Australia с марта повысил тарифы на внутренние линии примерно на 5%. Её главный конкурент Qantas также скорректировал цены, но предпочёл не раскрывать точный размер повышения. Помимо удорожания, компании приняли решение приостановить или полностью отменить рейсы по ряду направлений, включая Аделаида — Маунт-Гамбир, Алис-Спрингс — Брисбен и Дарвин — Голд-Кост.
Представители ACCC заявили, что авиакомпании имеют право реагировать на меняющуюся рыночную конъюнктуру, однако подчеркнули недопустимость введения пассажиров в заблуждение относительно причин изменения цен. Регулятор будет следить за тем, чтобы перевозчики чётко объясняли клиентам, чем вызвано подорожание билетов.
Напомним, что дефицит автомобильного топлива в стране возник ещё в начале марта. Тогда мировой нефтяной рынок всколыхнул ближневосточный конфликт, что спровоцировало панический спрос и локальные перебои на АЗС, вплоть до временных остановок их работы. Властям пришлось экстренно задействовать 20% стратегических запасов, перенаправить часть экспортного бензина на внутренний рынок и резко нарастить закупки нефтепродуктов у стран Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы стабилизировать ситуацию.
Эксперт предсказала петербуржцам снижение цен на авиабилеты вслед за нефтью.
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