Сербия и венгерская MOL заключили соглашение об управлении NIS

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович подписала акционерное соглашение с венгерской MOL Group о будущем управлении NIS в случае, если MOL станет ее мажоритарным акционером. Сделка по приобретению 56,15% акций NIS у российской «Газпром нефти» все еще финализируется, сообщает Republika.rs.
На фоне этого президент Александр Вучич заявил, что Сербия ожидает продления лицензии для NIS из Вашингтона на 15 дней для того, чтобы завершить переговоры с венгерской MOL о покупке контрольного пакета акций, который принадлежит подразделениям «Газпрома».
«Ожидаю, что мы получим 15 дней продления из Вашингтона. Это мои контакты, которые говорят мне, что так и будет сегодня. Это небольшой период, и я надеюсь, что российская сторона примет это соглашение», — сказал Вучич.
США ввели санкции против NIS в октябре 2025 года из-за российского контроля в структуре собственности, что сделало необходимым одобрение OFAC для любой сделки по смене акционеров. В декабре того же года OFAC выдало NIS первую лицензию, разрешающую переговоры об изменении структуры собственности, впоследствии ее срок неоднократно продлевался.
В конце мая регулятор продлил срок переговоров до 6 июня. До этого OFAC также продлил разрешение на операционную деятельность NIS до 16 июня.
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