Депутат Бессараб: ближайшая индексация пенсии пройдет 1 августа

А доплату к пенсии могут получать неработающие пенсионеры с постоянной регистрацией в России. Главное условие — все их денежные поступления и льготы, которые можно пересчитать в рубли, в сумме дают меньше регионального прожиточного минимума. При этом отказ от какой то из пенсий не меняет правила: эту сумму все равно засчитывают в общий доход, пишет aif.ru.