ЦБ дал рекомендации по использованию ИИ в финансовой сфере

Один из разделов документа касается информационной безопасности при использовании ИИ-сервисов, которые предоставляют поставщики услуг. «Наличие у поставщика модели ИИ, которая участвует в программе обнаружения уязвимостей, повышает доверие к ней», — отметили в Банке России. ЦБ также рекомендует участникам рынка разработать собственные модели угроз и политику информационной безопасности для работы с ИИ.