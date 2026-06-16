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Анатолий Аксаков рассказал, как пользуется цифровым рублем

Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, который стал первым пользователем цифрового рубля, рассказал о процессе применения цифровой валюты в повседневной жизни.

Источник: РБК

Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, который стал первым пользователем цифрового рубля, рассказал о процессе применения цифровой валюты в повседневной жизни.

«В системе Центрального банка открыл счет. К этому счету привязал свой мобильный телефон, и через банк, в котором я обслуживаюсь, я нажимаю на кнопку, связанную с цифровым рублем, и перехожу из страницы коммерческого банка в информационную платформу Национального банка. Выбираю организацию, куда мне надо оплатить, и, соответственно, перевожу так же, как в ресторане или еще где-то», — рассказал он в эфире Радио РБК.

Аксаков уточнил, что уже расплачивался цифровым рублем в ресторане, у которого был цифровой счет. Он отметил, что организации точно так же могут переводить деньги и оплачивать услуги.

«Разница только в том, что деньги перемещаются не в информационных системах коммерческих банков, а в информационной системе Центрального банка. То есть они практически находятся в одном месте, в одном компьютере, только перемещаются с одного счета на другой», — пояснил Аксаков.

Ранее депутат рассказал, что зарплата в цифровых рублях приходит на специальный счет, открытый на платформе ЦБ. Такой спецсчет можно увидеть в привычном банковском приложении, но он будет отделен от других счетов клиента.

Первым в России юридическим лицом, которое перечислило в бюджет платеж с использованием цифрового рубля, стала компания «Смак-Агро», сообщил 16 июня глава республики Чувашия Олег Николаев. Она перевела 125 тыс. руб.

Цифровой рубль — цифровая форма национальной валюты России. Наличная, безналичная и цифровая формы рубля равноценны: один наличный рубль равен одному безналичному, а также одному цифровому рублю.

Валюта будет храниться на счетах цифрового рубля (цифровых кошельках) граждан и организаций, которые, в свою очередь, будут открываться на платформе Банка России.

В июле 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года. С этой даты крупнейшие банки и торговые точки должны предоставить гражданам возможность оплаты цифровым рублем.

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