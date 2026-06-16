Анатолий Аксаков рассказал, как пользуется цифровым рублем

«В системе Центрального банка открыл счет. К этому счету привязал свой мобильный телефон, и через банк, в котором я обслуживаюсь, я нажимаю на кнопку, связанную с цифровым рублем, и перехожу из страницы коммерческого банка в информационную платформу Национального банка. Выбираю организацию, куда мне надо оплатить, и, соответственно, перевожу так же, как в ресторане или еще где-то», — рассказал он в эфире Радио РБК.