Эксперт Казова назвала главные ошибки при денежных переводах родственникам

Она отметила, что сторонам необходимо заранее четко договариваться о том, является ли сумма подарком, займом или регулярной материальной поддержкой. Эксперт подчеркнула, что частой ошибкой становится ситуация, когда отправитель считает деньги разовой помощью, а получатель ожидает регулярных поступлений. Также специалист призвала соблюдать особую осторожность при получении срочных просьб о переводе средств, поскольку мошенники активно используют эмоциональное давление. Подобные экстренные обращения следует обязательно перепроверять через прямой контакт с родственником для исключения обмана.