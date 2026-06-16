Эксперт Казова назвала главные ошибки при денежных переводах родственникам

Денежные переводы между родственниками нередко становятся причиной серьезных конфликтов и финансовых разногласий из-за разного понимания их назначения. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредила кандидат экономических наук и преподаватель Института международных экономических связей Залина Казова.
Она отметила, что сторонам необходимо заранее четко договариваться о том, является ли сумма подарком, займом или регулярной материальной поддержкой. Эксперт подчеркнула, что частой ошибкой становится ситуация, когда отправитель считает деньги разовой помощью, а получатель ожидает регулярных поступлений. Также специалист призвала соблюдать особую осторожность при получении срочных просьб о переводе средств, поскольку мошенники активно используют эмоциональное давление. Подобные экстренные обращения следует обязательно перепроверять через прямой контакт с родственником для исключения обмана.
Финансовая помощь близким должна быть заранее спланирована с учетом личных или семейных бюджетов, чтобы такие расходы не стали неожиданностью. Для небольших сумм наиболее удобны быстрые переводы по номеру телефона, а для крупных операций лучше использовать банковские реквизиты. Это позволяет корректно фиксировать назначение платежа и избегать будущих недоразумений.
Регулярная материальная поддержка не должна ухудшать финансовое положение самого отправителя и требовать использования кредитов или резервных накоплений. Экономист отметила, что длительная и бесконтрольная помощь способна сформировать у получателя устойчивую зависимость от внешних поступлений. Именно поэтому объем и необходимость таких переводов рекомендуется периодически пересматривать для сохранения баланса.
Сохранить хорошие отношения в семье помогают исключительно четкие финансовые договоренности и прозрачность всех условий. Если средства передаются в долг, следует заблаговременно определить сроки и порядок их возврата. При этом безвозмездная помощь ни в коем случае не должна превращаться в инструмент контроля над близким человеком, заключила Казова.
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