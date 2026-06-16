Долги производителя сапфиров АО «Монокристалл» достигли почти 15 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Задолженность перед кредиторами российского АО «Монокристалл», который является мировым лидером в производстве сапфиров, достигла почти 15 млрд рублей. В связи с этим акционерное общество обратилось в Арбитражный суд Ставрополья с заявлением о банкротстве, сообщается в определении на сайте суда.
«Акционерное общество “Монокристалл” обратилось в суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). Основанием для обращения в суд послужило наличие у должника задолженности перед кредиторами в сумме 14 995 578 000 ₽ Должник ссылается на недостаточность имущества для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме», — говорится в документе.
Методом случайной выборки суд определил, что арбитражного управляющего представят из числа представителей ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих». «Арбитражный суд определил принять к производству заявление акционерного общества “Монокристалл” о признании его несостоятельным (банкротом), возбудить производство по делу о несостоятельности (банкротстве)», — сообщается в определении суда.
АО «Монокристалл» является дочерней компанией многоотраслевого промышленного концерна «Энергомера». Головной офис холдинга расположен в Ставрополе. На сайте компании сообщается, что «Монокристалл» является глобальным лидером в производстве сапфира для индустрии светоизлучающих диодов и потребительской электроники, а также металлизационных паст для солнечной энергетики.
В 2024 году со ссылкой на отчет холдинга «Энергомера» сообщалось, что в результате обстрелов со стороны ВСУ в 2023 году один из активов холдинга — Белгородский завод по выращиванию сапфира группы компаний «Монокристалл» — был значительно поврежден. Тогда же сообщалось, что на полное восстановление потребуется около двух лет. К концу 2024 года было восстановлено 30% производственных мощностей. В 2025 году в отчете холдинга сообщалось, что восстановительные работы продолжаются, но производственные мощности по выращиванию сапфира были снижены до уровня 25% от установленных. Компания оценила потери выручки в 2024 году от остановки выращивания сапфира в объеме более 3 млрд рублей.
Ранее в суде Ставрополья ТАСС также сообщили о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в отношении четырех представителей руководящего состава группы компаний «Монокристалл». Все фигуранты дела заключены под стражу.