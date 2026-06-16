РТС: Минфин США продлил срок лицензии на работу сербской NIS до 1 июля

БЕЛГРАД, 16 июня. /ТАСС/. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США продлило истекавшую 16 июня лицензию на работу компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») на срок до 1 июля. Об этом сообщило Радио и телевидение Сербии (РТС).
РТС ссылается на источник в Вашингтоне. По его данным, OFAC продлило операционную лицензию, разрешающую текущую деятельность компании. Срок переговоров о покупке контрольного пакета акций сербской компании также истекает 16 июня, для его продления понадобится отдельное разрешение американского Минфина.
«Газпром» и венгерский концерн MOL 19 января объявили о подписании соглашения о намерениях по продаже пакета акций сербской NIS. Сербские власти анонсировали увеличение своей доли в компании на 5%, что позволит Белграду влиять на некоторые решения собрания акционеров. MOL также ведет переговоры с эмиратской ADNOC о присоединении к владельцам NIS в качестве миноритарного акционера.
Владельцы NIS вынуждены продавать свои активы, поскольку оказались под американскими санкциями. В январе 2025 года Минфин США включил сербскую компанию в санкционный список вместе с ее мажоритарным акционером «Газпром нефтью». После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября того же года. Минэнерго Сербии сообщило 11 ноября 2025 года, что российские владельцы NIS уведомили Соединенные Штаты о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне.