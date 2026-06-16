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США продлили лицензию на работу сербской NIS до 1 июля

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило до 1 июля действие лицензии на операционную деятельность сербской энергокомпании NIS. Об этом сообщает РТС. Документ позволяет NIS работать в условиях санкций США, которые вступили в силу в октябре 2025 года.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило до 1 июля действие лицензии на операционную деятельность сербской энергокомпании NIS. Об этом сообщает РТС. Документ позволяет NIS работать в условиях санкций США, которые вступили в силу в октябре 2025 года.

США потребовали полного выхода российских акционеров из NIS для снятия санкций. Сейчас доли в NIS распределены так: «Газпром нефть» — 44,9%, «Газпром» — 11,3%, правительство Сербии — 29,9%. «Газпром нефть» и MOL заключили предварительное соглашение о продаже доли в NIS в январе. Для осуществления сделки необходимо разрешение Минфина США.

Как сообщили в министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии, «Газпром нефть» и MOL продолжают дорабатывать соглашение о продаже российской доли в NIS. 16 июня власти Сербии и MOL утвердили соглашение о будущем управлении NIS после выхода российских акционеров.

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