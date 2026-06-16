США продлили лицензию на работу сербской NIS до 1 июля

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило до 1 июля действие лицензии на операционную деятельность сербской энергокомпании NIS. Об этом сообщает РТС. Документ позволяет NIS работать в условиях санкций США, которые вступили в силу в октябре 2025 года.