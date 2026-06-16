Сенатор Мурог: стандарты охраны ОКН в условиях СВО будут соблюдены при ремонте

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Стандарты и нормы охраны культурного наследия будут соблюдены при распространении упрощенного порядка проведения ремонтных работ на памятники в условиях СВО. Это позволит избежать ущерба и сохранить историческую ценность объектов, сообщил ТАСС член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.
На заседании Комитета одобрили изменения в законодательстве об охране объектов культурного наследия в условиях СВО. Инициатива призвана обеспечить быстрое реагирование на угрозы, связанные с воздушными нападениями, и повысить безопасность.
«Изменения предлагают распространить упрощенный порядок проведения ремонтных работ на памятники, посвященные событиям и участникам всех военных конфликтов, а не только Великой Отечественной войны. Это позволит значительно ускорить процесс восстановления и ремонта памятников, что особенно актуально в условиях СВО, когда требуется оперативное принятие решений для обеспечения безопасности. При этом важно отметить, что при ускоренном согласовании работ по ремонту объектов культурного наследия предусмотрены механизмы, которые гарантируют сохранение уровня защиты этих объектов», — сказал Мурог.
Как отметил сенатор, это включает в себя необходимость соблюдения всех стандартов и норм, касающихся охраны культурного наследия, что позволит избежать ущерба и сохранить историческую ценность памятников.
Кроме того, на заседании были рассмотрены изменения в федеральный закон, касающиеся расширения социальных гарантий для Героев РФ, полных кавалеров ордена Славы и членов их семей. Эти меры направлены на улучшение социальной защиты и поддержки людей, проявивших себя в сложных условиях.