Сенатор Мурог: стандарты охраны ОКН в условиях СВО будут соблюдены при ремонте

«Изменения предлагают распространить упрощенный порядок проведения ремонтных работ на памятники, посвященные событиям и участникам всех военных конфликтов, а не только Великой Отечественной войны. Это позволит значительно ускорить процесс восстановления и ремонта памятников, что особенно актуально в условиях СВО, когда требуется оперативное принятие решений для обеспечения безопасности. При этом важно отметить, что при ускоренном согласовании работ по ремонту объектов культурного наследия предусмотрены механизмы, которые гарантируют сохранение уровня защиты этих объектов», — сказал Мурог.