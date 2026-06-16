Министр экономики Армении планирует 2 визита в РФ из-за проблем с экспортом

Министр экономики Армении Геворг Папоян намерен в июле посетить Россию дважды для переговоров по теме ограничений на экспорт армянской продукции.
По словам главы ведомства, ожидаются встречи с двумя различными партнерами, а решение проблем возможно в рамках согласованных действий с РФ. При этом он допустил, что некоторые вопросы, поднятые российской стороной, могли остаться без своевременного ответа.
Папоян также отметил необходимость идентифицировать эти вопросы, передать информацию в министерство и найти пути их урегулирования.
«Экспорт в Россию по ряду товарных маршрутов практически остановился, что создало определенную шоковую ситуацию», — сказал министр в интервью агентству «Арменпресс».
Ранее стало известно, что РФ ограничит поставки рыбы из Армении.