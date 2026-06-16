«Авито»: в крупных городах сократился разрыв цен между первичным и вторичным жильем

«В крупных городах России сокращается разница в стоимости между квартирами в новостройках и на вторичном рынке. Самая заметная динамика в цене год к году отмечается в Нижнем Новгороде: теперь квадратный метр на вторичном рынке на 15% доступнее новостроек, в мае 2025 разница составляла 21%. В Перми снижение разницы произошло с 29% до 24%, в Уфе — с 25% до 21%, Казани — с 17% до 13%. В Краснодаре разница в цене сократилась с 16% до 14%», — говорится в сообщении.