«Авито»: в крупных городах сократился разрыв цен между первичным и вторичным жильем

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Разница в цене между первичным и вторичным жильем сократилась в 12 городах-миллионниках. Квартиры на вторичном рынке остаются выгоднее в большинстве крупных городов, но условия между рынками постепенно выравниваются, сообщили журналистам в «Авито Недвижимости» на площадке форума «Движение».
«В крупных городах России сокращается разница в стоимости между квартирами в новостройках и на вторичном рынке. Самая заметная динамика в цене год к году отмечается в Нижнем Новгороде: теперь квадратный метр на вторичном рынке на 15% доступнее новостроек, в мае 2025 разница составляла 21%. В Перми снижение разницы произошло с 29% до 24%, в Уфе — с 25% до 21%, Казани — с 17% до 13%. В Краснодаре разница в цене сократилась с 16% до 14%», — говорится в сообщении.
Ростов-на-Дону, Москва, Краснодар, Новосибирск и Уфа лидируют по доле «новой вторички» — домов не старше пяти лет — среди миллионников. Больше всего сэкономить на покупке жилья на вторичном рынке можно в Челябинске: разница в цене за 1 кв. м — 41,9 тыс. рублей, Перми (41 тыс. рублей), Омске (37,7 тыс. рублей), Уфе (34,1 тыс. рублей) и Нижнем Новгороде (31,7 тыс. рублей).
Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин объяснил, что тренд на постепенное выравнивание условий между рынками обусловлен несколькими причинами. Во-первых, сегмент новостроек переживает адаптацию после изменений программы «Семейная ипотека». Происходит нормализация рынка на фоне высокой базы, поэтому девелоперы сохраняют цены, сопоставимые с прошлогодними, а в части проектов используют дополнительные скидки для стимуляции спроса.
«Благоприятные рыночные условия для собственников, особенно в крупных городах с сильным покупательским спросом, в свою очередь ведут к росту средней стоимости 1 кв. м на вторичном рынке — на данный момент умеренному в большинстве регионов. Частично это связано с вымыванием более доступных объектов из предложения — покупатели приобретают их в первую очередь, а новые варианты появляются в продаже уже по более высокой цене», — отметил Еремкин.
Тем не менее, девелоперы находят и будут находить своего покупателя. Всегда будут те, кто выбирают принципиально новостройку, поскольку важно быть первым жильцом в квартире, интересен определенный район или концепт жилого комплекса. Спрос на новостройки среди россиян поддерживается разнообразием программ кредитования, в том числе льготными, а также рассрочками от застройщиков, считает руководитель аналитического центра «Авито Недвижимости» Ольга Клещеева.
О форуме.
Форум недвижимости «Движение» проходит в Сочи с 16 по 19 июня. Он объединил застройщиков, девелоперов, риелторов и представителей банковского сектора. Согласно данным на сайте форума, в нем принимают участие более тысячи компаний. В центре внимания не только рынок недвижимости и его тенденции, но и макроэкономика, демография и социологические исследования. Программа форума включает множество блоков с экспертными дискуссиями, открытыми лекциями и мастер-классами.