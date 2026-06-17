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Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 17 июня

Нацбанк Беларуси понизил курс евро и курс доллара и повысил курс российского рубля на 17 июня, среду.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком изменены курсы валют на 17 июня, среду. В частности, в сторону уменьшения были изменены курс евро и курс доллара, а курс российского рубля стал несколько выше.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на среду, 17 июня, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7670 белорусского рубля, 1 евро — 3,2100 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8230 белорусского рубля.

В сравнении с валютными курсами, установленными на вторник, 16 июня, курс доллара и курс евро уменьшились, а курс российского рубля стал выше.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0053 белрубля, курс евро понизился на 0,0078 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0086 белрубля.

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