Бюджет Соцфонда в I квартале пополнили на 4,6 трлн рублей

Согласно докладу, расходы на пенсионное обеспечение выросли по сравнению с I кварталом 2025 года на 50,8 млрд рублей, составив на 1 апреля 2026 года 2,8 трлн рублей. На реализацию мер социальной поддержки семей с детьми в I квартале 2026 года в целом израсходовано 438,1 млрд рублей (17,7% годового объема), что на 26,3 млрд рублей (на 6,4%) больше расходов за аналогичный период 2025 года. Основная доля расходов (70,8%, или 310,4 млрд рублей) приходится на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, отметили в контрольном ведомстве.