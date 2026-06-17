Бюджет Соцфонда в I квартале пополнили на 4,6 трлн рублей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. В бюджет Социального фонда России (CФР) за январь — март поступило 4,6 трлн рублей, что на 16% больше показателя 2025 года. Об этом свидетельствуют данные оперативного доклада Счетной палаты (СП) РФ о ходе исполнения бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ.
«В I квартале 2026 года в бюджет Социального фонда России поступило 4,6 трлн руб., что на 631,7 млрд руб. (на 16%) больше соответствующего показателя 2025 года. Годовой план по доходам исполнен на 24%, что на 0,2 процентного пункта выше, чем было в I квартале 2025 года (23,8%)», — говорится в материалах.
Счетная палата отметила, что основную долю в структуре доходов СФР составили страховые взносы на обязательное соцстрахование — 3,1 трлн рублей или 67,6% общего объема доходов фонда. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года поступления страховых взносов выросли на 279,6 млрд рублей (на 9,9%). При этом годовой план выполнен на 22,7% (в I квартале 2025 года — 23,6%).
«Расходы фонда в I квартале 2026 года выросли относительно аналогичного периода 2025 года (на 214,7 млрд руб., или на 5,7%) и составили 3,96 трлн руб. (21,1% утвержденных годовых назначений)», — говорится в материалах.
Согласно докладу, расходы на пенсионное обеспечение выросли по сравнению с I кварталом 2025 года на 50,8 млрд рублей, составив на 1 апреля 2026 года 2,8 трлн рублей. На реализацию мер социальной поддержки семей с детьми в I квартале 2026 года в целом израсходовано 438,1 млрд рублей (17,7% годового объема), что на 26,3 млрд рублей (на 6,4%) больше расходов за аналогичный период 2025 года. Основная доля расходов (70,8%, или 310,4 млрд рублей) приходится на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, отметили в контрольном ведомстве.
«На предоставление материнского капитала израсходовано 123,2 млрд руб. — в 1,5 раза больше соответствующих расходов I квартала 2025 года. Всего с начала реализации программы (с 2009 года) государственные сертификаты на маткапитал получили 15,3 млн семей с детьми (по состоянию на 1 апреля 2026 года). Основная доля полученных средств направлена семьями на улучшение жилищных условий», — говорится в материалах.
Также, по данным доклада СП, на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) за три месяца 2026 года израсходовано 32,6 млрд рублей. Основная доля в расходах приходится на обеспечение инвалидов ТСР путем формирования электронного сертификата, отметили в ведомстве.
«Бюджет фонда в I квартале 2026 года исполнен с профицитом в объеме 620,8 млрд руб. при прогнозируемом годовом профиците в объеме 338 млрд руб. Также по итогам анализа отмечен риск невыполнения планового годового показателя расходов на осуществление капитальных вложений и на предоставление субсидий работодателям в рамках федерального проекта “Активные меры содействия занятости”, — заключили в Счетной палате.