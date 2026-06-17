СП обнаружила нарушения у некоторых вузов во время проверки исполнения бюджета

В то же время в РАЖВиЗ, по мнению Счетной палаты, основные нарушения связаны с несоблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок. В частности, академия не предъявила подрядчикам требования об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств по контрактам (от 55 до 197 дней) на общую сумму 2,3 млн руб. «Указанные нарушения были устранены вузом в ходе проверки. Кроме того, установлены нарушения законодательства при выполнении контракта на реконструкцию учебно-выставочного комплекса академии, которые могут повлечь причинение материального ущерба государству на сумму 162,7 млн руб. Так, проверка показала, что подрядчик использовал в полном объеме выплаченный ему аванс в рамках контракта, при этом не обеспечил исполнение своих обязательств. Как было установлено в ходе проверки, с сентября 2025 года строительная площадка брошена, работы подрядчиком не ведутся, оборудование не поставлено», — говорится в материалах.