Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин примет участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме

Премьер-министр выступит на пленарном заседании мероприятия.

ТАШКЕНТ, 17 июня. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин примет участие в пленарном заседании V Ташкентского международного инвестиционного форума.

Форум, который проводится по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, входит в число крупнейших деловых и экономических событий Центральной Азии и призван раскрыть инвестиционный потенциал страны для глобального бизнес-сообщества. Площадка объединяет государственные структуры, международных инвесторов и транснациональные корпорации для заключения масштабных сделок.

Российский премьер находится второй день в Узбекистане с рабочим визитом. В первый день Мишустин вместе со своим коллегой, премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым осмотрел выставку V Ташкентского международного инвестиционного форума, а также провел с ним переговоры, подтвердив на них заинтересованность Москвы в реализации новых совместных проектов с Ташкентом.