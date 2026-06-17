Мишустин примет участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме

ТАШКЕНТ, 17 июня. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин примет участие в пленарном заседании V Ташкентского международного инвестиционного форума.
Форум, который проводится по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, входит в число крупнейших деловых и экономических событий Центральной Азии и призван раскрыть инвестиционный потенциал страны для глобального бизнес-сообщества. Площадка объединяет государственные структуры, международных инвесторов и транснациональные корпорации для заключения масштабных сделок.
Российский премьер находится второй день в Узбекистане с рабочим визитом. В первый день Мишустин вместе со своим коллегой, премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым осмотрел выставку V Ташкентского международного инвестиционного форума, а также провел с ним переговоры, подтвердив на них заинтересованность Москвы в реализации новых совместных проектов с Ташкентом.