Счетная палата: Минобр получил из бюджета более 908,7 млрд рублей в 2025 году

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ в 2025 году получило из федерального бюджета более 908,7 млрд рублей и обеспечило равномерное расходование этих средств. Об этом говорится в заключении Счетной палаты РФ, имеющемся в распоряжении ТАСС.
«Кассовое исполнение расходов федерального бюджета Минобрнауки России составило 908 млрд 776 млн 664,7 тыс. рублей, или 99,9% от утвержденных сводной бюджетной росписью бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составили 708 420,2 тыс. рублей. Минобрнауки России в 2025 году обеспечено равномерное расходование средств федерального бюджета», — говорится в документе.
Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий федеральных проектов Минобрнауки России на 2025 год составили почти 104,8 млрд рублей, а федеральных проектов с участием Минобрнауки России — более 25 млрд рублей. Также в 2025 году Минобрнауки России из резервных фондов президента и правительства РФ были выделены бюджетные ассигнования в общем объеме более 10,8 млрд рублей, в том числе из резервного фонда правительства РФ — более 8,7 млрд рублей.
Кредиторская задолженность Минобрнауки России составила чуть более 236,5 млн рублей и уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 71,8%. Дебиторская задолженность ведомства (то, что ему должны) составила чуть более 165 млрд рублей и уменьшилась по сравнению с прошлым годом примерно на 10,9 млрд рублей, или на 6,2%.
Как отметил аудитор Счетной палаты, все показатели федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, выполнены в полном объеме. Исключение составил федпроект «Создание сети современных кампусов», входящий в состав нацпроекта «Молодежь и дети», в рамках которого отмечено наличие четырех неисполненных контрольных точек (при этом значение результата «Осуществлено обновление инфраструктуры учреждений высшего образования для проживания студентов» все же достигнуто), а также неисполненных 26 контрольных точек, где (значение результата «Осуществлен мониторинг дорожных карт федерального проекта» не достигнуто).