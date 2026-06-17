Счетная палата: Минобр получил из бюджета более 908,7 млрд рублей в 2025 году

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий федеральных проектов Минобрнауки России на 2025 год составили почти 104,8 млрд рублей, а федеральных проектов с участием Минобрнауки России — более 25 млрд рублей. Также в 2025 году Минобрнауки России из резервных фондов президента и правительства РФ были выделены бюджетные ассигнования в общем объеме более 10,8 млрд рублей, в том числе из резервного фонда правительства РФ — более 8,7 млрд рублей.