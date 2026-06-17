Счетная палата: РАН получила около 6,9 млрд рублей из бюджета в 2025 году

Аудитор указал на необходимость принять решение об использовании остатков трех бюджетных субсидий на общую сумму в 51,4 млн рублей. Среди выявленных недочетов отмечено, что РАН не приняла мер и не предъявила требований об уплате неустоек к подрядчику — издательству «Наука» за неисполненный контракт по изданию научных журналов за 2025 год. Также аудитор отметил, что в жилом фонде, закрепленном за РАН на праве оперативного управления, из 279 квартир 98 оказались незаселенными. Отмечено также, что Академия недостаточно активно занимается антикоррупционной политикой. В частности, не проводится повышение квалификации сотрудников, ответственных за предупреждение коррупции.