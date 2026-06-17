Счетная палата: РАН получила около 6,9 млрд рублей из бюджета в 2025 году

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российская академия наук получила в 2025 году около 6,9 млрд рублей бюджетных ассигнований, при этом за год эти ассигнования возросли более чем на 1 млрд рублей. Об этом говорится в заключении Счетной палаты РФ, находящемся в распоряжении ТАСС.
«Согласно сводной бюджетной росписи на 2025 год, Академии на 1 января 2026 года доведены бюджетные ассигнования в объеме 6 882 450,0 тыс. рублей (на 2024 год — 5 857 303,7 тыс. рублей)», — говорится в документе.
Аудитор Счетной палаты отметил, что по деятельности РАН, приносящей Академии доходы, по состоянию на 1 января 2026 года дебиторская задолженность составляла более 1,9 млрд рублей. За минувший год ее объем увеличился на 73,9%, в том числе просроченная задолженность выросла более чем на 24 млн рублей. В качестве примера аудитор привел просроченную задолженность арендаторов помещений РАН на сумму свыше 8 млн рублей.
Аудитор указал на необходимость принять решение об использовании остатков трех бюджетных субсидий на общую сумму в 51,4 млн рублей. Среди выявленных недочетов отмечено, что РАН не приняла мер и не предъявила требований об уплате неустоек к подрядчику — издательству «Наука» за неисполненный контракт по изданию научных журналов за 2025 год. Также аудитор отметил, что в жилом фонде, закрепленном за РАН на праве оперативного управления, из 279 квартир 98 оказались незаселенными. Отмечено также, что Академия недостаточно активно занимается антикоррупционной политикой. В частности, не проводится повышение квалификации сотрудников, ответственных за предупреждение коррупции.