СП: в I квартале на оказание медпомощи онкобольным направили 113,4 млрд рублей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. На оказание медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями за январь — март 2026 года направлено 113,4 млрд руб., что на 3,7% больше показателя 2025 года. Об этом свидетельствуют данные оперативного доклада Счетной палаты (СП) РФ о ходе исполнения бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).
«На оказание медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями в I квартале 2026 года направлено 113,4 млрд руб., что на 3,7% больше соответствующего показателя 2025 года», — говорится в материалах.
В контрольном ведомстве отметили, что в целом за I квартал медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере ОМС, оказали высокотехнологичную помощь на сумму 67,5 млрд рублей, что составляет 24,3% утвержденного годового финансирования. При этом общее количество госпитализаций составило 245,3 тыс. случаев (24,3% годовых назначений).
О доходах и расходах фонда.
«В I квартале 2026 года доходная часть бюджета ФОМС исполнена в общей сумме 1,1 трлн руб. (24,1% прогнозируемого годового объема), что на 71,7 млрд руб. (на 6,7%) больше аналогичного показателя 2025 года», — говорится в материалах.
В Счетной палате отметили, что основная доля в общей структуре доходов фонда приходится на страховые взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС) — 985,6 млрд рублей. (86,6%). Из них страховые взносы на ОМС работающего населения составили 670,6 млрд рубля (22,9% прогнозных показателей), страховые взносы на ОМС неработающего населения — 315 млрд рублей. (25,2%).
Согласно докладу, расходы фонда за январь — март 2026 года исполнены в сумме 1,2 трлн рублей, что составляет 24,3% утвержденного годового объема и превышает уровень кассового исполнения за I квартал 2025 года на 0,5 процентного пункта (23,8%). В Счетной палате пришли к выводу, что основная доля произведенных расходов (99,97%) приходится на раздел «Здравоохранение», из них 85,6% направлено на предоставление субвенций бюджетам территориальных фондов ОМС в регионах.
О нормированном страховом запасе ФОМС.
Согласно докладу Счетной палаты, нормированный страховой запас (НСЗ) ФОМС по состоянию на 1 апреля 2026 года сформирован в размере 60,4 млрд рублей. «Из них на цели, утвержденные Федеральным законом № 428-ФЗ, направлено 59,8 млрд руб. (99,1%). Наибольший объем расходов НСЗ (50,5 млрд руб., или 84,4%) направлен в виде межбюджетных трансфертов в бюджет Социального фонда России для софинансирования расходов регионов на осуществление специальной соцвыплаты отдельным категориям медработников государственных и муниципальных медорганизаций, участвующих в базовой и территориальных программах ОМС», — говорится в материалах.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что за счет средств НСЗ территориальным фондам ОМС предоставляются межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты медперсоналу за выявление онкологических заболеваний и на софинансирование расходов медорганизаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала. «Счетная палата по итогам проверок неоднократно обращала внимание на неполное освоение указанных средств. В I квартале 2026 года тенденция сохранилась: на выплаты за выявление онкозаболеваний использовано 39,2% средств, поступивших из фонда в течение января — марта 2026 года, а на софинансирование оплаты труда медработников — всего 19,3%», — говорится в материалах.
Счетная палата отметила, что по итогам I квартала 2026 года бюджет ФОМС исполнен с дефицитом в сумме 28,7 млрд рублей при утвержденном на 2026 год дефиците в размере 82,1 млрд рублей. Остаток средств на счете фонда на 1 апреля 2026 года составил 390,6 млрд рублей, заключили в ведомстве.