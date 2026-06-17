СП: в I квартале на оказание медпомощи онкобольным направили 113,4 млрд рублей

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что за счет средств НСЗ территориальным фондам ОМС предоставляются межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты медперсоналу за выявление онкологических заболеваний и на софинансирование расходов медорганизаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала. «Счетная палата по итогам проверок неоднократно обращала внимание на неполное освоение указанных средств. В I квартале 2026 года тенденция сохранилась: на выплаты за выявление онкозаболеваний использовано 39,2% средств, поступивших из фонда в течение января — марта 2026 года, а на софинансирование оплаты труда медработников — всего 19,3%», — говорится в материалах.