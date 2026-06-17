Россельхознадзор: ограничения на поставки из Армении не связаны с политикой

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Ограничения Россельхознадзора на поставки некоторых продовольственных товаров из Армении вызваны не политикой, а выявленными нарушениями. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил руководитель ведомства Сергей Данкверт.
«Я не видел ни одного президента, который бы говорил, что ограничения не политизированы. Но в данном случае речь идет совсем о другом. У нас есть многолетняя история работы с предприятиями, результаты лабораторных исследований, данные по поставкам и выявленным нарушениям», — сказал он газете.
По его словам, проблемой Армении является организация производства и контроля. В частности, Данкверт указал на то, что там работает большое количество мелких фермеров, выращивающих и поставляющих свою продукцию на экспорт.
«Но между производством и отгрузкой фактически отсутствует система внутреннего контроля и кооперации. Тысячи пучков зелени собираются в одну машину, после чего контролирующие органы должны проверить огромные объемы продукции. Физически это невозможно», — пояснил глава Россельхознадзора.
Данкверт подчеркнул, что контроль продукции должен происходить непосредственно на этапе производства. Он добавил, что в том числе для эффективной работы системы нужна кооперация, производственный контроль, а также ответственность объединений производителей.
«Именно этого сегодня не хватает. Поэтому причины ограничений лежат в плоскости качества и безопасности продукции, а не политики», — заключил он.