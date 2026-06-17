Россельхознадзор: ограничения на поставки из Армении не связаны с политикой

«Я не видел ни одного президента, который бы говорил, что ограничения не политизированы. Но в данном случае речь идет совсем о другом. У нас есть многолетняя история работы с предприятиями, результаты лабораторных исследований, данные по поставкам и выявленным нарушениям», — сказал он газете.