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Франция сократила экспорт вина в РФ и выпала из топ-3 европейских поставщиков

Франция по итогам апреля потеряла позиции на российском алкогольном рынке и опустилась с третьего на четвертое место в списке крупнейших поставщиков вина из ЕС, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата. Общий экспорт вин из всех стран ЕС в Россию по итогам апреля упал на 5,4 — до €40 млн.

Франция по итогам апреля потеряла позиции на российском алкогольном рынке и опустилась с третьего на четвертое место в списке крупнейших поставщиков вина из ЕС, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата. Общий экспорт вин из всех стран ЕС в Россию по итогам апреля упал на 5,4 — до €40 млн.

В середине весны французский винный экспорт в Россию сократился на одну пятую часть, составив €3,8 млн. В целом за апрель совокупные поставки европейских вин на российский рынок просели в месячном выражении на 5,4% — до €40 млн.

Лидером по поставкам из ЕС по-прежнему осталась Италия, хотя объем экспорта в РФ снизился на 13,5% и составил €13,9 млн. Латвия, которая находится на втором месте, увеличила поставки: экспорт латвийских вин увеличился на 12,8%, достигнув отметки в €9,3 млн. На третьем месте оказалась Польша, которая увеличила поставки своего вина в Россию на 1,2% — до €4,8 млн. Замкнула топ-5 крупнейших поставщиков Испания. Поставки вина из страны в апреле упали до минимума с декабря 2023 года — до €2,4 млн.

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