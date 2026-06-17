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Для Внуково и Домодедово ввели временные ограничения

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и выпускают самолеты только по согласованию с «соответствующими органами», сообщила пресс-служба Росавиации. В районе аэропортов введены ограничения на использование воздушного пространства, добавили там. Меры нужны для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиции.

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и выпускают самолеты только по согласованию с «соответствующими органами», сообщила пресс-служба Росавиации. В районе аэропортов введены ограничения на использование воздушного пространства, добавили там. Меры нужны для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиции.

Около часа назад Росавиация сообщила о полной приостановке работы аэропорта Калуги.

Обычно подобные меры вводят из-за угрозы налета БПЛА. Ранее опасность удара беспилотников объявили в Тульской, Калужской, Курской, Рязанской и Орловской областях, а также в Ставропольском крае. О каких-либо последствиях атаки не сообщалось.

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