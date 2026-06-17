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Давтян заявил о риске ресурсной колонизации Армении из-за интересов США

Давтян предупредил о рисках ресурсной колонизации Армении из-за возможного интереса США к запасам сланцевых углеводородов республики.

Источник: Аргументы и факты

США могут обратить внимание на сланцевые запасы Армении, что создаёт риски в виде ресурсной колонизации республики, заявил доктор политических наук Ваге Давтян.

«Если сегодня в центре внимания США оказываются критические минералы Армении, то завтра в повестку вполне могут вернуться сланцы, о которых многие уже успели подзабыть», — написал он в социальных сетях.

Эксперт напомнил, что ещё в 1995 году, в рамках программы «Энергетика», армянское правительство решило провести геолого-разведочные работы для освоения промышленных запасов горючих сланцев, нефти, газа и угля, обнаруженных в эпоху СССР. Вместе с тем из-за нехватки средств во время экономического кризиса 1990-х годов указанный проект так и остался нереализованным.

В 2011 году, как отметил Давтян, власти Армении и концерн International Minerals & Mines Ltd, зарегистрированный на острове Мэн, заключили меморандум о поиске способов разведки и разработки сланцевых запасов в республике. Документ предусматривал совместную оценку и техническое изучение энергоресурсов, в том числе потенциальных запасов сланцевого газа.

Напомним, 26 мая Армения и США подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны заключили рамочный меморандум о сотрудничестве в сфере добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных металлов.

4 июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил о подписании рамочного соглашения с США в рамках проекта «Маршрут Трампа». Инициатива предполагает создание транспортного коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономией через армянскую территорию.

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