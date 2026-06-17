Давтян заявил о риске ресурсной колонизации Армении из-за интересов США

Эксперт напомнил, что ещё в 1995 году, в рамках программы «Энергетика», армянское правительство решило провести геолого-разведочные работы для освоения промышленных запасов горючих сланцев, нефти, газа и угля, обнаруженных в эпоху СССР. Вместе с тем из-за нехватки средств во время экономического кризиса 1990-х годов указанный проект так и остался нереализованным.