Давтян заявил о риске ресурсной колонизации Армении из-за интересов США

США могут обратить внимание на сланцевые запасы Армении, что создаёт риски в виде ресурсной колонизации республики, заявил доктор политических наук Ваге Давтян.
«Если сегодня в центре внимания США оказываются критические минералы Армении, то завтра в повестку вполне могут вернуться сланцы, о которых многие уже успели подзабыть», — написал он в социальных сетях.
Эксперт напомнил, что ещё в 1995 году, в рамках программы «Энергетика», армянское правительство решило провести геолого-разведочные работы для освоения промышленных запасов горючих сланцев, нефти, газа и угля, обнаруженных в эпоху СССР. Вместе с тем из-за нехватки средств во время экономического кризиса 1990-х годов указанный проект так и остался нереализованным.
В 2011 году, как отметил Давтян, власти Армении и концерн International Minerals & Mines Ltd, зарегистрированный на острове Мэн, заключили меморандум о поиске способов разведки и разработки сланцевых запасов в республике. Документ предусматривал совместную оценку и техническое изучение энергоресурсов, в том числе потенциальных запасов сланцевого газа.
Напомним, 26 мая Армения и США подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны заключили рамочный меморандум о сотрудничестве в сфере добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных металлов.
4 июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил о подписании рамочного соглашения с США в рамках проекта «Маршрут Трампа». Инициатива предполагает создание транспортного коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономией через армянскую территорию.