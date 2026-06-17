В ОП предложили ввести льготы застройщикам за многокомнатные квартиры для семей

По его словам, речь идет о домах комфорт-класса с качественными квартирами от пяти комнат. Инфраструктура должна быть соответствующей — на первых этажах ясли, детские сады и развивающие центры, большая придомовая территория с льготными подземными парковками и кладовками. «К сожалению в типовых проектах максимум 4-комнатные квартиры и то 2% от общего числа квартир. И, конечно, льготная ипотека и лучшие земельные участки должны быть именно для таких домов. Это должны быть дома, которые подчеркивают заботу государства и застройщика о больших семьях, дома которые будут мотивировать иметь большую семью», — сказал Гриб.