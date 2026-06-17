Почти 155 тысяч коров, овец и лошадей в Иркутской области вывели на пастбища

Чтобы переход прошел гладко, специалисты министерства следят за готовностью хозяйств к лету. Помогла и хорошая заготовка кормов в прошлом году, тогда запасли по 21 центнеру кормовых единиц на каждую условную голову. На 1 июня в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах региона уже получили почти 71 с половиной тысячу тонн молока, это на 4,5% больше, чем год назад. Большая часть годового объема молока приходится именно на летний период.