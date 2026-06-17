Две студии или одна трешка: что выгоднее покупать для аренды во Владивостоке

На рынке инвестиционной недвижимости Владивостока сохраняется устойчивый спрос на компактное жилье. Анализ ИА PrimaMedia и мнения экспертов показывают, что небольшие квартиры не только требуют меньших вложений на старте, но и зачастую обеспечивают более высокую доходность при сдаче в аренду.
По данным исследования ИА PrimaMedia, именно студии чаще всего демонстрируют максимальную доходность. В Первомайском районе студия со средней стоимостью около 3,95 млн рублей может приносить владельцу 31,5 тысячи рублей в месяц, что обеспечивает доходность на уровне 9,6% годовых. В Первореченском районе аналогичный показатель достигает 8,8%, в центре города — около 4,3%.
По словам специалиста по работе с недвижимостью компании «Этажи-Владивосток» Ильи Смолянинова, такая ситуация вполне закономерна.
«Наиболее высокую доходность по-прежнему показывают студии и малосемейки площадью до 26 квадратных метров. Следом идут классические однокомнатные квартиры площадью 38−40 квадратных метров. Двухкомнатные квартиры также востребованы, но их доходность постепенно снижается из-за более высокой стоимости покупки», — отмечает эксперт.
Схожей точки зрения придерживается и генеральный директор компании ГРЦ Сергей Косиков. По его словам, ликвидность небольших квартир остается самой высокой практически при любом состоянии рынка.
«Самая ликвидная квартира — самая маленькая. Если речь не идет о премиальном сегменте, инвестору зачастую выгоднее приобрести две студии, чем одну трехкомнатную квартиру. Небольшие квартиры дешевле на входе и обеспечивают более высокую доходность при сдаче в аренду», — говорит специалист.
Экономика такой инвестиции выглядит достаточно наглядно. За сумму около 8−10 млн рублей инвестор может приобрести две студии или малосемейки, каждая из которых будет приносить по 25−35 тысяч рублей в месяц. В то же время трехкомнатная квартира за аналогичные деньги зачастую обеспечит сопоставимый или даже меньший денежный поток.
Кроме того, небольшие квартиры проще сдавать. Их арендуют студенты, молодые специалисты, командировочные сотрудники и пары без детей. Благодаря широкому кругу потенциальных арендаторов риск длительного простоя здесь заметно ниже. Впрочем, эксперты предупреждают — ориентироваться только на площадь квартиры не стоит. На итоговую доходность влияют район, состояние дома, качество ремонта и транспортная доступность.
«Если говорить о долгосрочной аренде, не стоит ожидать, что квартира окупится менее чем за десять лет. Такие показатели возможны лишь у опытных инвесторов, которые умеют грамотно управлять недвижимостью и учитывать все сопутствующие расходы», — отмечает Сергей Косиков.
По оценкам участников рынка, в нынешних условиях наиболее сбалансированным вариантом для частного инвестора остаются студии, малосемейки и компактные однокомнатные квартиры. Именно они позволяют относительно быстро войти на рынок недвижимости и получать стабильный арендный доход даже в условиях замедления роста ставок аренды.
Напомним, что ранее ИА PrimaMedia публиковало большой аналитический обзор рынка недвижимости Владивостока, в котором сравнило стоимость жилья, арендные ставки и инвестиционную привлекательность различных районов города.