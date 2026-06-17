Две студии или одна трешка: что выгоднее покупать для аренды во Владивостоке

Экономика такой инвестиции выглядит достаточно наглядно. За сумму около 8−10 млн рублей инвестор может приобрести две студии или малосемейки, каждая из которых будет приносить по 25−35 тысяч рублей в месяц. В то же время трехкомнатная квартира за аналогичные деньги зачастую обеспечит сопоставимый или даже меньший денежный поток.