В Омске обновляют магистральный водовод

Магистральный водовод по улице 2-й Казахстанской диаметром 1200 миллиметров подает питьевую воду с Ленинской очистной водопроводной станции жителям сразу трех округов — Кировского, Центрального и Советского. Между тем коммуникации, как и живые существа, тоже стареют и нуждаются в «лечении».
Стальной водовод был введен в эксплуатацию в 1972 году. Более чем за полвека работы коммуникации износились. Чтобы продлить срок их службы, специалисты омского водоканала последние пятнадцать лет проводят системную санацию трубопроводов. Это не только эффективная альтернатива перекладке действующих коммуникаций, но и существенная экономия времени: сроки в несколько раз короче, чем при новом строительстве или замене сетей.
Водовод, который имеет стратегическое значение для обеспечения омичей питьевой водой, будут санировать в четвертый раз. В 2020—2024 годах уже обновили участки общей протяженностью в три километра. Ремонт организован по максимально щадящему для омичей алгоритму.
— Санация водовода продлится немногим более месяца, все работы будут завершены в июле. В период ремонтных работ вода будет подана горожанам по резервным схемам. В часы максимального водопотребления возможно снижение параметров холодного водоснабжения потребителей Кировского округа. Но санация продлит срок службы сетей еще на пятьдесят лет, — сообщил заместитель генерального директора по производству омского водоканала Сергей Голиченко.
В текущем году в планах водоканала — санация еще одного магистрального водовода по улице 3-й Молодежной в Октябрьском округе Омска.
Справка.
Специалисты водоканала восстанавливают сети путем нанесения на внутреннюю часть трубы цементно-песчаного покрытия. Это экологичный и безопасный метод обновления, способный ликвидировать дефекты стальных и чугунных труб, возникающие в ходе многолетней и непрерывной эксплуатации. При этом качество воды при транспортировке по обновленным сетям соответствует всем санитарно-гигиеническим нормативам.