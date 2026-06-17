В Омске обновляют магистральный водовод

Стальной водовод был введен в эксплуатацию в 1972 году. Более чем за полвека работы коммуникации износились. Чтобы продлить срок их службы, специалисты омского водоканала последние пятнадцать лет проводят системную санацию трубопроводов. Это не только эффективная альтернатива перекладке действующих коммуникаций, но и существенная экономия времени: сроки в несколько раз короче, чем при новом строительстве или замене сетей.