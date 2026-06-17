В Госдуме предложили две меры для снижения стоимости электромобилей для россиян

Ранее сообщалось, что к 2030 году в России планируют обновить требования к эксплуатации автомобилей старше 30 лет. Работу над новыми нормами ведут Росстандарт, МВД, Минпромторг и Минтранс. В ближайшие годы также могут изменить требования к электронным помощникам водителя, системам контроля сна и внимания, круиз-контролю и другому бортовому оборудованию. Особое внимание уделят условиям применения так называемых «алкозамков». Речь идёт об устройствах, блокирующих запуск двигателя при обнаружении паров этанола в выдохе человека за рулём.