В ОП предложили установить исключительный вид деятельности для криптообменников

Он отметил, что при этом многие называющие себя криптобиржами организации выполняют роль классических криптообменников, вокруг которых создается много негативных информационных поводов. «Это имеет очень много схожих черт как с обменниками валют, имевших широкое распространение в девяностые и нулевые, так и с нелегальным внебиржевым валютным рынком, существовавшим до введения его регулирования, когда на рынке присутствовали компании, позиционирующие себя как международные финансовые группы, которые не только предлагали классический трейдинг, но и обучение с последующим вовлечением в торговлю на валютном рынке, займы и иные виды деятельности», — сказал Машаров. Он выразил надежду, что законодатели учтут эти предложения общественников при обсуждении законопроекта «О цифровой валюте и цифровых правах».