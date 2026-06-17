В ОП предложили установить исключительный вид деятельности для криптообменников

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Криптообменники не должны заниматься ничем иным, как обменом цифровой валюты, необходимо законодательно установить исключительный вид деятельности этих организаций. Такое предложение направил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров председателю думского комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову.
Как пояснил ТАСС Машаров, сейчас через криптообменники легализуются денежные средства телефонных мошенников, криптовалюта используется для проведения платежей в поддержку террористических режимов и ВСУ. Особую озабоченность вызывают криптообменники, в которые курьеры доставляют для последующего обмена средства, похищенные у граждан киберпреступниками.
«В целях наведения порядка на рынке криптообмена предлагается установить исключительный вид деятельности для организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты (криптообменников). Они должны заниматься только обменом криптовалюты, скорее всего, это будут “дочки” крупнейших российских банков», — отметил Машаров.
Кроме того, предлагается установить повышенный размер капитала для этих организаций в размере 150 млн рублей — это позволит владельцам криптовалюты быть уверенными в том, что обменник не закроется одномоментно и не уйдет с рынка.
По словам Машарова, сейчас на российском финансовом рынке сложился объемный крипторынок с широким представительством криптообменников. «Этому способствовало как отсутствие какого-либо регулирования, так и финансовый интерес сторон. Именно криптообменники взаимодействуют с гражданами и участниками рынка, большая часть операций производится через них, по сути они выступают лицом текущей криптоиндустрии в нашей стране», — сказал Машаров.
Он отметил, что при этом многие называющие себя криптобиржами организации выполняют роль классических криптообменников, вокруг которых создается много негативных информационных поводов. «Это имеет очень много схожих черт как с обменниками валют, имевших широкое распространение в девяностые и нулевые, так и с нелегальным внебиржевым валютным рынком, существовавшим до введения его регулирования, когда на рынке присутствовали компании, позиционирующие себя как международные финансовые группы, которые не только предлагали классический трейдинг, но и обучение с последующим вовлечением в торговлю на валютном рынке, займы и иные виды деятельности», — сказал Машаров. Он выразил надежду, что законодатели учтут эти предложения общественников при обсуждении законопроекта «О цифровой валюте и цифровых правах».