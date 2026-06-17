ОКБ: уровень одобрения заявок в сегменте МФО увеличился почти на 10% за год

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Уровень одобренных кредитных заявок в сегменте микрофинансовых организаций (МФО) увеличился в марте на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года (26,9%). Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (БКИ ОКБ), которые имеются у ТАСС.
В других сегментах динамика была следующей: необеспеченные кредиты показали рост на 5,7% с 15,7% в марте 2025 года, автокредиты — рост на 5,3% с 26,4% в марте 2025-го и POS-кредиты — рост на 4,6% с 13,3% в марте 2025-го, говорится в исследовании.
В то же время в ипотечном кредитовании зафиксировано снижение уровня одобрения заявок на 11,3% — с 66% в марте 2025 года, следует из данных бюро.
В марте по сравнению с февралем 2026 года доля одобренных кредитных заявок выросла в большинстве сегментов, исключение составили POS- и автокредиты. Наиболее заметно показатель вырос в сегменте МФО с 31,3% в феврале до 36,6% в марте. В необеспеченном кредитовании (кредиты наличными и кредитные карты) рост составил 2,8%, достигнув 21,4% (с 18,6% в феврале). Ипотечный рынок показал скромную положительную динамику: уровень одобрения за месяц увеличился всего на 0,3% — до 54,8% (с 54,4% в феврале), указано в материалах.
В сегменте POS-кредитов за этот период наблюдалось небольшое снижение на 0,2% (до 17,8% с 18,1%), а в автокредитовании — более выраженное, на 1,3% (до 31,6% с 32,9%), добавили там.
В числе клиентов БКИ ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, КПК, страховых компаний и операторов связи.