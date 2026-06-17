ОКБ: уровень одобрения заявок в сегменте МФО увеличился почти на 10% за год

В марте по сравнению с февралем 2026 года доля одобренных кредитных заявок выросла в большинстве сегментов, исключение составили POS- и автокредиты. Наиболее заметно показатель вырос в сегменте МФО с 31,3% в феврале до 36,6% в марте. В необеспеченном кредитовании (кредиты наличными и кредитные карты) рост составил 2,8%, достигнув 21,4% (с 18,6% в феврале). Ипотечный рынок показал скромную положительную динамику: уровень одобрения за месяц увеличился всего на 0,3% — до 54,8% (с 54,4% в феврале), указано в материалах.