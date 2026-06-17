Мост через реку Белую в Черемховском районе закроют для машин до конца июля

— Проезд будут закрывать ежедневно по графику: с девяти утра до часу дня и с двух до шести вечера. Ограничения продлятся до 31 июля. Они не коснутся дорожной техники, которая занята на ремонте и содержании дорог, — уточнили в Дирекции.