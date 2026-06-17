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Мост через реку Белую в Черемховском районе закроют для машин до конца июля

Водителям стоит планировать маршруты с учетом расписания.

Источник: Комсомольская правда

С 17 июня 2026 года на восьмом километре автодороги Нижняя Иреть — Тальники — Тунгуска начнут ремонтировать мост через реку Большую Белую. Как сообщили КП-Иркутск в областной Дирекции автодорог, из-за этого вводятся небольшие ограничения.

— Проезд будут закрывать ежедневно по графику: с девяти утра до часу дня и с двух до шести вечера. Ограничения продлятся до 31 июля. Они не коснутся дорожной техники, которая занята на ремонте и содержании дорог, — уточнили в Дирекции.

Водителям стоит планировать маршруты с учетом расписания, чтобы не стоять перед закрытым шлагбаумом. Работы обещают завершить до конца июля.