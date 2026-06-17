Показатель разрыва зарплат у мужчин и женщин за четыре года вырос вдвое

Так, в 2021 году разница составила около 18,4 тыс. рублей. Тогда средняя зарплата мужчин была в размере 67 тыс. рублей, а у женщин — почти 48,6 тыс. рублей, согласно материалам Росстата. В 2025-м разрыв достиг чуть более 38,7 тыс. рублей. Мужчины в среднем получали 117,7 тыс. рублей, а женщины — практически 79 тыс. рублей.