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Показатель разрыва зарплат у мужчин и женщин за четыре года вырос вдвое

В 2025 году разница достигла чуть более 38,7 тыс. рублей.

МОСКВА, 17 июня. / ТАСС/. Показатель разрыва заработной платы между мужчинами и женщинами за четыре года вырос более чем в два раза, следует из данных статистики, которую изучил ТАСС.

Так, в 2021 году разница составила около 18,4 тыс. рублей. Тогда средняя зарплата мужчин была в размере 67 тыс. рублей, а у женщин — почти 48,6 тыс. рублей, согласно материалам Росстата. В 2025-м разрыв достиг чуть более 38,7 тыс. рублей. Мужчины в среднем получали 117,7 тыс. рублей, а женщины — практически 79 тыс. рублей.

В 2026 году средняя зарплата по стране, по последним данным, составила 112 654 рубля.