В ГД предложили ввести единый стандарт льгот на элетроэнергию в домах без газа

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Федеральный стандарт льгот по тарифам на оплату электричества в негазифицированных домах с электроотоплением нужно ввести в РФ. Письмо с таким предложением министру энергетики РФ Сергею Цивилеву направили председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и депутат фракции, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, текст есть в распоряжении ТАСС.
«Представляется необходимым оценить возможность перехода от факультативного регионального применения сезонного коэффициента к обязательному федеральному минимальному отопительному стандарту для негазифицированных домовладений с электроотоплением», — говорится в документе.
Депутаты напомнили, что с 2025 года в РФ применяется механизм дифференциации тарифов на электрическую энергию для населения по диапазонам потребления. При этом граждане, которые используют электроэнергию для отопления из-за отсутствия газа «оказываются в положении избыточных или коммерческих потребителей», отметили они. «Для таких домовладений повышенное потребление электрической энергии в отопительный период обусловлено не предпринимательской деятельностью, а отсутствием альтернативного источника теплоснабжения», — подчеркнули авторы письма.
Он добавили, что правительство РФ уже приняло меры, предусмотрев применение в отопительный период сезонного коэффициента для населения, проживающего в негазифицированных домах; однако размер этого коэффициента зависит от решения регионов. «Следовательно, граждане, находящиеся в сопоставимых условиях, то есть проживающие в негазифицированных домах и использующие электроэнергию для отопления, могут получать различный уровень тарифной защиты в зависимости от решения конкретного субъекта», — говорится в письме.
Депутаты в том числе просят провести анализ применения дифференцированных тарифов к негазифицированным домам с электроотоплением. «Необходимо понимать, насколько действующие диапазоны соответствуют реальным потребностям домов с электроотоплением в разных климатических условиях и как они влияют на размер платежей в отопительный период. Именно такую объективную картину и должен дать федеральный анализ», — пояснил ТАСС Аксененко.