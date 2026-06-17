В ГД предложили ввести единый стандарт льгот на элетроэнергию в домах без газа

Он добавили, что правительство РФ уже приняло меры, предусмотрев применение в отопительный период сезонного коэффициента для населения, проживающего в негазифицированных домах; однако размер этого коэффициента зависит от решения регионов. «Следовательно, граждане, находящиеся в сопоставимых условиях, то есть проживающие в негазифицированных домах и использующие электроэнергию для отопления, могут получать различный уровень тарифной защиты в зависимости от решения конкретного субъекта», — говорится в письме.