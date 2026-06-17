В Дивногорске прошел семейный финансовый фестиваль

Первым испытанием стал 25-минутный квиз. За это время командам нужно было разобраться в непростых жизненных ситуациях, найти верные решения и не попасться на финансовые ловушки. Затем семьи перешли к кейс-игре «Риски и страховка», где разбирались, как защитить себя от возможных потерь. А финальным испытанием стал инвест-практикум — здесь уже проверяли, кто умеет отличать рискованные вложения от более надёжных, рассказали в региональном Центре финграмотности.