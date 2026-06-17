В Дивногорске прошел семейный финансовый фестиваль

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Дивногорске состоялся муниципальный этап III Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций.
10 семей приняли вызов и решили проверить, насколько уверенно они чувствуют себя в мире денег, инвестиций и финансовых решений.
Первым испытанием стал 25-минутный квиз. За это время командам нужно было разобраться в непростых жизненных ситуациях, найти верные решения и не попасться на финансовые ловушки. Затем семьи перешли к кейс-игре «Риски и страховка», где разбирались, как защитить себя от возможных потерь. А финальным испытанием стал инвест-практикум — здесь уже проверяли, кто умеет отличать рискованные вложения от более надёжных, рассказали в региональном Центре финграмотности.
В итоге победителем фестиваля стала семья Даниленко, которая отправится на региональный этап. Серебро завоевала семья Шитовых. Бронза у семьи Черезовых.
Семьи также приняли дружное участие в мастер-классе по изготовлению кошельков.