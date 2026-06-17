В Красноярске популярный магазин женской одежды объявил о закрытии

В Красноярске объявили о закрытии популярного магазина женской одежды Two lines. Об этом говорится в Telegram-канале шоурума.
«К сожалению, мы вынуждены сообщить о закрытии бренда одежды Two lines», — говорится в сообщении. Сейчас коллекции распродают со скидками.
Отметим, что женскую дизайнерскую одежду, продаваемую под этим брендом, производили в Красноярске. Он был основан около 10 лет назад. С чем связана причина закрытия не раскрывается.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске закрыли филиалы точек питания «Бургеркит».